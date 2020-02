Další útok. Tentokrát se otec světové jedničky pustil do Federera

Djokovičův otec už zase útočí. Poté, co zkritizoval fanoušky, kteří během finále Australian Open nefandili jeho synovi, pustil se do tenisové legendy. Podle něj totiž Roger Federer na světovou jedničku žárlí. „Federer na Novaka žárlí od chvíle, co bylo jasné, že jednou bude lepší,“ prohlásil Djokovič starší.