Muchová - Strýcová 4:6, 6:4, 10:8 Týmy Plíškové a Kvitové hrají v Prostějově nerozhodně

Třiadvacetiletá Muchová a o jedenáct let starší Strýcová se na antuce utkaly pod zataženou střechou, protože v Prostějově vytrvale pršelo. Svedly vyrovnaný duel s rozhodujícím super tie-breakem, který v tomto exhibičním formátu nahrazuje třetí sadu. V jeho koncovce byla úspěšnější Muchová, která si esem vypracovala mečbol a následně ho díky dvojchybě zkušenější soupeřky proměnila.

"Byl to s Bárou těžký zápas, dlouhý a jsem ráda, že nakonec byl ten super tie-break a ne třetí set a že to na konci bylo v můj prospěch," řekla vítězka novinářům. Mohla těžit z rad trenéra Davida Kotyzy, který dříve vedl i Strýcovou. Byla ráda, že se postupně dostávala do rytmu. "Začátek byl trochu pomalejší, hodně chyb. Druhý set už byl lepší a ke konci už jsem tam zahrála i pár winnerů," ocenila Muchová.

Karolína Muchová v utkání proti Barboře Strýcové hraném v rámci tenisovového turnaje družstev žen Tipsport Elite Trophy.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Alexandrovová nechala zapomenout na nevydařené zápasy z Prahy a vytáhla se na hráčku elitní světové dvacítky Vondroušovou. První set ztratila, ale od druhé sady agresivní hrou dominovala a jednoznačně ovládla i rozhodující tie break.

Markéta Vondroušová v utkání proti Jekatěrině Alexandrovové.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Obě tenistky se dnes ještě na kurt vrátí při závěrečné čtyřhře. Vondroušová bude hrát s Kristýnou Plíškovou, Alexandrovová nastoupí po boku zkušené deblistky Strýcové. Před tím se ve třetí dvouhře utkají Tereza Martincová a Linda Fruhvirtová.

Výběr vedený třetí hráčkou světa Plíškovou vyhrál první díl této akce, ve kterém porazil Růžový tým Petry Kvitové 7:4. Seriál bude mít ještě další dva díly v Praze. Na Štvanici se bude hrát 11. až 13. července na antuce a 25. až 27. července asi na tvrdém povrchu.