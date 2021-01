Mladá česká tenistka je v Tunisku k nezastavení! Vybojovala už třetí titul!

O mladé české tenistce zatím moc slyšet nebylo, po sérii turnajů ITF v tuniském Monastiru se to ale nejspíš změní. Až 546. hráčka světového žebříčku Anna Sisková na přelomu let 2020 a 2021 vybojovala dva deblové tituly a v sobotu postoupila do finále singlu, ve kterém se dnes utkala s Belgičankou Amelií Van Impeovou, kterou porazila po setech 0:6, 6:4 a 7:6 (7:3).