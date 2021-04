Kvitová - Sakkariová 6:3, 3:6, 6:3 Obhájkyně titulu Kvitová je ve Stuttgartu ve čtvrtfinále

Obhájkyně titulu Petra Kvitová si ve Stuttgartu po boji poradila 6:3, 3:6, 6:3 s řeckou tenistkou Mariou Sakkariovou a postoupila do čtvrtfinále. V prvním kole dnes díky vítězství 7:5, 3:6 a 6:3 nad Němkou Tamarou Korpatschovou uspěla i turnajová šestka Karolína Plíšková. Uspěla také Markéta Vondroušová, která v českém duelu zdolala Marii Bouzkovou 6:1 a 7:6. Kateřina Siniaková ve druhém kole v Istanbulu porazila 6:4, 3:6 a 6:4 Kristinu Mladenovicovou z Francie.

Kvitová narazila na Sakkariovou popáté v kariéře a počtvrté se rozhodovalo až ve třetím setu. Rozhodující sada vyšla lépe sedmé nasazené Češce, která sice ztratila vedení 3:1, ale nakonec po dvou a půl hodinách vyhrála.

O postup do semifinále si jednatřicetiletá Kvitová zahraje s vítězkou zápasu mezi domácí Angelique Kerberovou a turnajovou čtyřkou Elinou Svitolinovou z Ukrajiny, proti které už letos nastoupila v Miami a prohrála ve třech setech.

Plíšková začala zápas s Korpatschovou, až 137. hráčkou žebříčky WTA, která se do pavouku dostala až jako náhradnice, špatně a prohrávala 0:3. Od stavu 2:5 ale získala pět her v řadě a první sadu vyhrála. Ve druhé šla jako první do brejku, ale o set po chybách přišla. V rozhodujícím dějství si vypracovala náskok 5:1 a zápas ukončila až o tři hry později.

"Bylo to delší, než jsem očekávala, ale byl to první zápas na antuce. Chvilku trvalo, než jsem získala rytmus. Každá výhra je důležitá, i když jsem nehrála nejlépe, tak zvedne sebevědomí a doufám, že se do dalšího kola zlepším," řekla stuttgartská šampionka z roku 2018.

Další soupeřkou Plíškové, kterou trápilo v přípravě na antukovou sezonu zápěstí, bude Lotyška Jelena Ostapenková. Se šampionkou Roland Garros z roku 2017 má vyrovnanou bilanci 3:3, poslední dva vzájemné zápasy prohrála. V roce 2018 Ostapenkovou ve Stuttgartu ve čtvrtfinále ve třech setech udolala.

Vondroušová získala první set jasně, ale ve druhém musela bojovat. Za stavu 5:4 nevyužila dva mečboly při podání Bouzkové a vzápětí přišla o servis. Vynutila si ale tie-break, v kterém vedla 6:4 a nakonec proměnila svůj pátý mečbol.

"První set jsem hrála moc dobře, moc nechybovala a nedala jí šanci. Ve druhém to bylo těžší, odehrála skvělý set, mohlo být na obě stany a jsem ráda, že jsem uhrála dobře tie-break. Jsem ráda, že jsem vyhrála ve dvou setech, ale byl to s Maruškou těžký zápas," řekla Vondroušová v nahrávce pro média, jelikož online konference se z technických důvodů nekonala. "Povedlo se mi pár kraťasů, dobře jsem podávala a držela míč ve výměnách."

V boji o čtvrtfinále se Vondroušová utká s druhou nasazenou Simonou Halepovou z Rumunska, kterou v předešlých dvou vzájemných zápasech v roce 2019 po boji porazila. "Tady to bude jiný. Půjdu si to užít a odehrát co nejlepší zápas," řekla jednadvacetiletá sokolovská rodačka.

Siniaková si zahraje první čtvrtfinále od září

Čtyřiadvacetiletá Siniaková po výhře nad Mladenovicovou postoupila v Istanbulu do čtvrtfinále, ve kterém si zahraje poprvé od loňského září.

O postup do semifinále se utká buď s první nasazenou Elise Mertensovou z Belgie, nebo Viktorijí Golubicovou ze Švýcarska. Naposledy se vítězka dvou turnajů na okruhu WTA v semifinále představila předloni v Bronxu.

Fabio Fognini byl za urážku čárového rozhodčího vyloučen z turnaje v Barceloně. Jeho duel s Bernabem Zapatou byl za stavu 0:6, 4:4 kontumován.

Turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 456 073 eur): Dvouhra - 1. kolo: Karolína Plíšková (6-ČR) - Korpatschová (Něm.) 7:5, 3:6, 6:3 Vondroušová - Bouzková (obě ČR) 6:1, 7:6 (8:6) Kvitová (7-ČR) - Sakkariová (Řec.) 6:3, 3:6, 6:3 Ostapenková (Lot.) - Vögeleová (Švýc.) 6:4, 7:5 Kerberová (Něm.) - Gorgodzeová (Gruz.) 6:2, 6:2 Bartyová (1-Austr.) - Siegemundová (Něm.) 6:0, 7:5 Kontaveitová (Est.) - Keninová (3-USA) 7:5, 6:4

Turnaj mužů v Barceloně (antuka, dotace 1 702 800 eur): Dvouhra - 2. kolo: Tsitsipas (2-Řec.) - Munar (Šp.) 6:0, 6:2 Rubljov (3-Rus.) - Gaio (It.) 6:4, 6:3 Auger-Aliassime (10-Kan.) - Musetti (It.) 4:6, 6:3, 6:0 De Minaur (14-Austr.) - Bublik (Kaz.) 7:6 (7:3), 6:2 Ramos (Šp.) - Mannarino (Fr.) 6:4, 6:4 Nadal (1-Šp.) - Ivaška (Běl.) 3:6, 6:2, 6:4 Carreňo (6-Šp.) - Thompson (Austr.) 6:4, 6:0 Zapata (Šp.) - Fognini (9-It.) 6:0, 4:4 diskvalifikace Moutet (Fr.) - Evans (16-Brit.) 6:4, 5:7, 6:3 Schwartzman (4-Arg.) - Tiafoe (USA) 3:6, 7:5, 6:1 Nišikori (Jap.) - Garín (13-Chile.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:1

Turnaj mužů v Bělehradu (antuka, dotace 711 800 eur): Dvouhra - 2. kolo: Djokovič (1-Srb.) - Kwon Sun-u (Korea) 6:1, 6:3 Kecmanovič (8-Srb.) - Rinderknech (Fr.) 6:3, 3:6, 6:3 Berrettini (2-It.) - Cecchinato (It.) 6:4, 6:3 Krajinovič (5-Srb.) - Milojevič (Srb.) 6:1, 6:1