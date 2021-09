Martincová - Siniaková 5:7, 6:4, 7:6 Neuvěřitelná česká bitva v Ostravě! Senzační obrat přinesl triumf Martincové

"I když je to první kolo, tak je to cenná výhra. Kačka hraje skvěle, musíte se nadřít, abyste Kačku porazili. A jsem ráda, že můžu doma zahrát další zápas," řekla Martincová. Ve druhém kole se šestadvacetiletá hráčka střetne s letošní finalistkou Roland Garros a turnajovou pětkou Anastasijí Pavljučenkovovou z Ruska. "Trénovaly jsme tady spolu a překvapilo mě, jak hraje. Je to světová třída, nemám co ztratit a zkušenosti s nejlepšími potřebuju získávat," dodala.

Ve vyrovnaném utkání plném dlouhých výměn ztratily obě hráčky šestkrát servis. V první sadě zvládla koncovku lépe Siniaková, ve druhé dobře bránící Martincová. Ve třetím setu šla Siniaková do brejku na 1:0, ale v šesté hře soupeřka srovnala na 3:3 a další brejk už nepřišel.

Tereza Martincová z ČR v utkání proti Kateřině Siniakové z ČR.

Jaroslav Ožana, ČTK

Duel rozhodl tie-break, který odrazil vývoj utkání. Siniaková začala skvěle a vedla 5:0, ale poté slavila úspěch Martincová a vyrovnala na 5:5. "Jediné, co si můžu za stavu 0:5 říct, že už je to úplně v pr..., ale je to tenis a nesmí se do posledního míče přestat věřit, že by se to nedalo otočit. Tenis je v tom krásný. Říkala jsem si, zkus to uhrát míč po míči a nezkazit," uvedla Martincová.

První mečbol měla Siniaková, ale trefila síť. "Vidíte, ani nevím, že měla mečbol," divila se Martincová. Sama posléze uspěla při druhém mečbolu díky chybě soupeřky. "Předvedly jsme výborný výkon, těžké výměny," zhodnotila Martincová zápas a byla nadšená z atmosféry. "Byla neskutečná. Diváci fandili fajn na obě strany, podporu jsme měly dobrou obě dvě."

Kateřina Siniaková z ČR v utkání proti Tereze Martincové z ČR.

Jaroslav Ožana, ČTK

Po velké bitvě slaví i Putincevová

Ještě v delším dramatu porazila Kazaška Julia Putincevová Číňanku Čang Šuaj 5:7, 7:6, 6:4. Na kurtu hráčky strávily tři hodiny a 24 minut. Nejdelší zápas ženské dvouhry letos odehrály Kristína Kučová a Jekaterina Gorgodzeová, které v Gdyni bojovaly ve čtvrtfinále ještě o půl hodiny déle.

Putincevová ztratila úvodní set po hodině a čtvrt v koncovce a ve druhé sadě čelila za stavu 4:5 při podání Číňanky mečbolu. Dokázala ho ale odvrátit a výhrou 9:7 v tie-breaku si vynutila třetí set. Ten jako jediný trval méně než hodinu, reprezentantka Kazachstánu ho získala za 56 minut a zajistila si právo vyzvat ve 2. kole nejvýše nasazenou Igu Šwiatekovou z Polska.

Ve středečním programu nastoupí nejdříve od 18:00 druhá nasazená Petra Kvitová v utkání druhého kola proti Anastasii Potapovové z Ruska, která postoupila z kvalifikace.

Turnaj žen WTA J&T Banka Ostrava Open (tvrdý povrch, dotace 565 530 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Martincová - Siniaková (obě ČR) 5:7, 6:4, 7:6 (9:7) Putincevová (Kaz.) - Čang Šuaj (Čína) 5:7, 7:6 (9:7), 6:4 Pavljučenkovová (5-Rus.) - Konjuhová (Chorv.) 7:6 (7:3), 6:1 Čtyřhra - 1. kolo Heisenová, Voráčová (Něm./ČR) - Blinkovová, Doiová (Rus./Jap.) 1:6, 6:2, 15:13. Turnaj mužů v Nur-Sultanu (tvrdý povrch, 541 800 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Ivaška (8-Běl.) - E. Ymer (Švéd.) 6:2, 6:4 Musetti (It.) - Polmans (Austr.) 6:4, 2:6, 6:4 Millman (5-Austr.) - Popko (Kaz.) 3:6, 6:1, 6:4 Gerasimov (Běl.) - Paire (6-Fr.) 7:5, 6:4 Čtyřhra - 1. kolo Arneodo, Bonzi (Mon./Fr.) - Jebavý, Veselý (ČR) 6:3, 7:5