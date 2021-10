Světová jednička Bartyová se nezúčastní finále Billie Jean King Cupu v Praze

Bartyová se po vyřazení v 3. kole US Open vrátila v září domů do Austrálie, kde nebyla prakticky celý rok, neboť po příjezdu do země je nutná čtrnáctidenní karanténa v hotelu. Její trenér také uvedl, že zřejmě nebude startovat ani na Turnaji mistryň, jenž se bude hrát bezprostředně po Billie Jean King Cupu 10. až 17. listopadu v mexické Guadalajaře.

Pětadvacetiletá Bartyová už kvůli koronaviru vynechala téměř celý minulý ročník, na WTA Tour se na rozdíl od většiny hráček nevrátila ani po restartu po několikaměsíční pauze. Letos Bartyová vyhrála pět turnajů včetně Wimbledonu.

Austrálie je se sedmi triumfy třetí nejúspěšnější zemí ženské týmové soutěže po USA a Česku. Při neúčasti Bartyové bude v O2 areně její jedničkou 47. tenistka žebříčku Ajla Tomljanovicová. Ve skupině B se Australanky střetnou s Běloruskem a Belgií.