Druhou skupinu Chichén Itzá tvoří na základě dnešního losu Běloruska Aryna Sabalenková, Maria Sakkariová z Řecka, Polka Iga Šwiateková a Španělka Paula Badosaová.

Vítězka Roland Garros a světová trojka Krejčíková je na Turnaji mistryň ve dvouhře poprvé. "Je to finále sezony a každá hráčka je tady skvělá. Bude to opravdu těžké, ale je to poslední turnaj roku, všechny jsme v dobré formě a už se těším. Bude to zábava a nádherný turnaj," řekla.

Pětadvacetiletá Krejčíková soutěž zahájí středečním utkáním od 21:00 SEČ s další debutantkou Kontaveitovou, která před cestou do Mexika vyhrála dva turnaje za sebou.

Plíškovou čeká v úvodní den Muguruzaová, utkání začne ve čtvrtek ve 2:30 SEČ. Světová čtyřka Plíšková je na Turnaji mistryň popáté za sebou a třikrát došla do semifinále.

"S Barborou jsme léta nehrály, ale měla vynikající rok a jsme krajanky, takže tam samozřejmě bude extra tlak," řekla Plíšková. S Krejčíkovou se střetla dvakrát a oba zápasy v letech 2011 i 2018 vyhrála ve dvou setech. "Tady není lehký zápas. S některými soupeřkami mám lepší bilanci, ale i tak to bude těžké," uvedla nasazená trojka, která z deseti vzájemných duelů s Muguruzaovou vyhrála osm.

Ve čtyřhře jsou Krejčíková s Kateřinou Siniakovou nejvýše nasazeným párem. Ve skupině El Tajín mají letošní vítězky Roland Garros a olympiády v Tokiu za soupeřky tchajwansko-belgickou dvojici Sie Šu-wej, Elise Mertensová, Alexu Guarachiovou z Chile s Desirae Krawczykovou z USA a Kanaďanku Sharon Fichmanovou s domácí Giulianou Olmosovou.

Turnaj mistryň se hrál naposledy v roce 2019, kdy zvítězila světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová, která se letos neúčastní, jelikož ukončila sezonu. Loni akci zhatila pandemie koronaviru. I tentokrát se měla konat v čínském Šen-čenu, kde měla být až do roku 2030, ale kvůli globální zdravotní situaci byla přesunuta do Mexika. Hraje se s dotací pět milionů dolarů.

V Guadalajaře se bude hrát v nadmořské výšce 1500 metrů a poprvé po 11 letech pod širým nebem. Naposledy se nehrálo v hale v roce 2010 v Dauhá. Kapacita centrkurtu v Panamerickém tenisovém centru je téměř sedm tisíc míst.

Turnaj mistryň ve dvouhře vyhrála z českých tenistek naposledy Petra Kvitová v Istanbulu 2011. Před ní kralovala dnes již zesnulá Jana Novotná v roce 1997. Osmkrát slavila Martina Navrátilová, ta však poprvé uspěla až poté, co po emigraci do USA přišla o československé občanství.

Ve čtyřhře byla česká zástupkyně v poslední době ve finále čtyřikrát v řadě. Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou Sandsovou v něm neuspěly v roce 2016, Andrea Sestini Hlaváčková slavila triumf s Maďarkou Tímeou Babosovou v Singapuru 2017, o rok později hrály o titul Krejčíková se Siniakovou a předloni Barbora Strýcová se Sie Šu-wej.