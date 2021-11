Bouře obvinění ze sexismu. Kouč po dobře míněné radě dostává co proto

Smith je považován za příští velkou hvězdu ostrovní ragbyové velmoci. Po parádním víkendovém představení, v němž Anglie zničila Tongu 69:3, trenér Jones varoval, že je nezbytně nutné udržet Jonese nohama na zemi.

„Velkým problémem pro mladé hráč je rozptylování. Přichází s mediální pozorností, chválou a agenty, kteří se kolem vycházející hvězdy pohybují. Má to svůj důvod, proč holce, která vyhrála US Open, se po úspěchu nedaří," narážel kouč na počínání tenisové šampionky z New Yorku Emmy Raducanuové, která po senzačním triumfu na grandslamu vyhrála zatím jen dva zápasy.

„Kde jste ji viděli? Na titulních stranách Vogue, Harper's Bazaar a tak dále v šatech od Christiana Diora. Přesně tyhle věci mladého sportovce rozptylují," dodal ragbyový kouč.

Kouč ragbyové reprezentace Anglie Eddie Jones během zápasu s Tongou.

Andrew Boyers, Reuters

Kdo ví, zda si v tu chvíli uvědomoval, že si právě vykoledoval obvinění ze sexismu.

Ozvala se třeba bývalá britská tenisová jednička Jo Durieová. „Nikdo si nikdy nestěžuje na to, že chlapi chodí na společenské události. To je něco, co se vždy hází jen na ženy," bránila náctiletou krajanku britská legenda.

„Emma navíc není holka, je to 18letá žena. Bohužel, když jste slavný, každý si rád na vás udělá názor. Já ji osobně moc neznám, ale nezdá se mi, že by nějak létala v oblacích. Jen potřebuje alespoň rok, aby si zvykla na tour, než od ní může vůbec někdo něco očekávat," připomněla Durieová, že mladá Britka je na okruhu WTA stále nováčkem. K triumfu na US Open se musela prokousat z kvalifikace.

Do debaty se zapojila i televizní moderátorka společnosti Amazon Prime Gabby Loganová.

Vycházející hvězda anglického ragby Marcus Smith.

Peter Nicholls, Reuters

„Je to (Jonesova slova) neuvěřitelně nefér a ani vzdáleně srovnatelné. Jí je 18, profesionálkou je půl roku. Ve Wimbledonu se dostala do druhého týdne a vyhrála US Open, aniž by kdy předtím hrála na okruhu WTA. To je jako, kdybyste vyhrál mistrovství světa v ragby, aniž byste nastoupil za klub. Chci tím říct, že dvě porážky po triumfu na grandslamu nejsou žádná katastrofa," uvedla Loganová.

I tenisový komentátor Dawid Law na svém twitterovém účtu odsoudil Jonesovy výroky jako „neinformovaný a nezodpovědný sexistický nesmysl".

V nastalé bouři ale přeci jen kouč našel zastání, a to u bývalého anglického ragbyového reprezentanta Jamese Haskella.

„Upřímně, jak jsi došel k tomu, že je tohle sexismus? To je mimo moje chápání. Tady šlo o rozptylování a pád do propasti slávy, který se může přihodit každému. Na pohlaví nezáleží. Zoufale se chceš zalíbit, ale to musíš předvést něco lepšího než tohle. Kde je ten sexismus? My oba víme, že jsi to napsal, aby na to ostatní naskočili," reagoval Haskell.