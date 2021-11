Ka. Plíšková - Kontaveitová 4:6, 0:6 Drama, pak kanár. Plíšková druhé utkání nezvládla. Krejčíková znovu podlehla

"Já hrála normálně a ona extrémně dobře. První set rozhodl a druhý nemá cenu hodnotit. Hrála výborně a nedala mi v podstatě šanci," hodnotila Plíšková utkání.

Turnajová trojka odehrála s Kontaveitovou vyrovnaný první set. Ve třetím gamu měla tři šance na brejk, ale ani jednou neuspěla. "Ona zahrála dobře a já ne nejlíp," konstatovala česká hráčka. Při svém servisu nezaváhala až do stavu 4:5, kdy čelila prvnímu brejkbolu a po smeči Estonky přišla o podání i úvodní set. "Byl to nešťastný game," řekla Plíšková.

Ve druhém setu už Plíšková vypadla zcela z rytmu a na rozjetou Kontaveitovou nestačila. "Nebyla jsem po prvním setu zklamaná, ale nevyvinulo se to pro mě dobře," pronesla. Uhrála jen devět výměn, popáté v sezoně dostala "kanára" a do šatny zamířila po 57 minutách hry.

Estonské tenistce podlehla poprvé, předchozí tři vzájemné zápasy ovládla. Její soupeřka potvrdila výtečnou aktuální formu dvanáctým vítězstvím v řadě - během této série vyhrála turnaje v Moskvě a Kluži. "Především dobře servíruje, i když nemá podání nejrychlejší, tak míče dobře umísťuje a má kvalitní druhý servis. Je vidět, že si věří," řekla Plíšková.

Před závěrečným utkáním ve skupině s Krejčíkovu má jednoduchý plán. "Hrát svoji hru, agresivně, a buď projdu dál, nebo to bude můj poslední zápas sezony. Pokusím se dát stranou nervy, že jsme ze stejný republiky, a odehrát dobrý zápas," řekla Plíšková, která při předešlých čtyřech účastech na Masters prošla třikrát do semifinále.

Tenistka Barbora Krejčíková prohrála na Turnaji mistryň i svůj druhý zápas dvouhry. Turnajová dvojka vrcholu sezony v mexické Guadalajaře podlehla Španělce Garbiňe Muguruzaové 6:2, 3:6 a 4:6, ale stále může postoupit ze skupiny do semifinále.

Letošní vítězka Roland Garros Krejčíková musí v závěrečném utkání skupiny porazit v neděli krajanku Karolínu Plíškovou ve dvou setech a doufat, že Muguruzaová nezíská set s Anett Kontaveitovou. Estonka má po výhrách nad Češkami již jistou účast v semifinále.

"Myslím, že zápas byl dobrý a fakt mi to uteklo jenom o kousek. Přišlo mi, že jsem neměla štěstí v důležitých momentech. Když jsme se tahaly při jejím servisu, tak mi to najednou trefila na lajnu nebo do rožku. Byla akorát šťastnější, ale moje představení bylo dobré," řekla Krejčíková.

Duel s Muguruzaovou rozehrála Krejčíková nadějně. Od stavu 1:2 získala pět her v řadě a vyhrála úvodní set. Ve druhém se Španělka zlepšila v obraně a dobře returnovala. Krejčíková jeden brejk smazala, ale na druhý z osmého gamu už reagovat nedokázala.

Třetí set rozhodla třetí hra. Krejčíková odvrátila pět brejkbolů, ale při šestém o servis přišla. Šanci na zisk podání Muguruzaové nedostala a prohrála za dvě hodiny a deset minut.

"Když dobře podává, je to proti ní velmi těžké, obzvlášť tady v těchto těžkých podmínkách. Snažila jsem se najít způsob, jak vyhrát, odehrála jsem velmi dobrý zápas," řekla Krejčíková.

V prvním utkání podlehla Krejčíková ve dvou setech Kontaveitové. Získaný set ji udržel ve hře o semifinále. "Je to určitě dobrý, že je dál šance, ale moc nad tím nepřemýšlím. Jdu na zápasy s tím, že chci podat co nejlepší výkon a vyhrát. Takto se snažím a budu makat, abych tu šanci proměnila, aby se to třeba podařilo. Těším se, že si zahraju další zápas, možná zápasy," řekla.

S Plíškovou se střetla v minulosti na mezinárodní scéně dvakrát a nezískala ani set. Naposledy proti sobě hrály před třemi lety na Roland Garros. "Zajímá mě, jak jsem se od té doby zlepšila, kde je můj level a jak se zvládnu poprat s její hrou. Bude to dobrá bitva," uvedla Krejčíková.

Jejich duel bude i bojem o českou jedničku. "Soustředím se na zápas, na svůj nejlepší výkon a věřím, že se mi to povede. Ostatní věci neřeším, je to zbytečný," řekla Krejčíková, kterou před zápasem s Plíškovou ještě čeká další utkání čtyřhry v páru s Kateřinou Siniakovou.