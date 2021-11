TENIS ONLINE: Vondroušová odstartovala klíčovou bitvu vítězně! Krejčíková má manko

Vstup do utkání vypadal z pohledu Vondroušové děsivě - prohrála prvních devět výměn. Své schopnosti naznačila v dlouhé výměně vedoucí k brejku na 1:2 a fanoušci, kterých dorazilo přeci jen o něco více než v pondělí, bouřili. Vzápětí znovu neudržela servis a prohrávala 1:4.

A mohlo být ještě hůř. V další hře čelila třem brejkbolům, ale všechny odvrátila a převzala otěže utkání. Golubicovou rozebírala, vyhrála sedmnáct míčů po sobě a set poměrem 6:4. Finalistka Roland Garros z roku 2019 Vondroušová ve druhém setu vedla 4:0. Za stavu 5:2 při svém podání odvrátila dva brejkboly a po hodině a pětadvaceti minutách duel ukončila volejem.

WOW! 😳



What a volley, what a performance from @VondrousovaM to give Czech Republic the early advantage 🇨🇿#BJKCupFinals pic.twitter.com/BmaMnIZF2t — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 4, 2021

"Na začátku hrála výborně, já taky, ale nestačilo to. Říkala jsem si: 'Vydrž a hraj svoji hru'. Jsem ráda, že jsem první set otočila. Druhý jsem hrála moc dobře, ale musela jsem si to dohrávat na síti," řekla Vondroušová na kurtu. "Je to úleva a myslím, že to byl skvělý zápas."

Home fans on their feet - here's why! 😍



Wonderful angles from @VondrousovaM 🇨🇿#BJKCupFinals pic.twitter.com/aMrSLDTGWZ — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 4, 2021

Do čtyřhry jsou nahlášeny královny her v Tokiu Krejčíková s Kateřinou Siniakovou a Jil Teichmannová se Stefanií Voegeleovou. Složení párů se ale může změnit. V prvním utkání s Němkami nahradila v české dvojici zraněnou Krejčíkovou úspěšně Lucie Hradecká a na švýcarské straně by mohly nastoupit finalistky olympiády Bencicová s Golubicovou.

V pondělí Češky porazily Německo 2:1 a Švýcarky zvítězily o den později nad stejným soupeřem 3:0. Vítězky narazí v pátek na nejlepší celek ze skupiny B, kterým jsou Australanky. Češky porazily Švýcarky v sedmi z osmi vzájemných zápasů v týmové soutěži. Naposledy na začátku cesty za titulem v roce 2018, v 1. kole v O2 areně zvítězily 3:1.

Tajemství úspěchu Markéty Vondroušové? Nové míče a přítelův pozdní příchod

Sport.cz

Australanky jako třetí tým postoupily do semifinále

Australské tenistky si i bez své největší hvězdy a světové jedničky Ashleigh Bartyové, jež ukončila sezonu, zajistily účast v semifinále. V závěrečném utkání skupiny B rozhodly o výhře nad Běloruskem hned v úvodních dvouhrách. Závěrečná prohra ve čtyřhře už na jejich postupu nic nezměnila.

Coming up clutch for @TennisAustralia! 🇦🇺



A brilliant comeback win for @Ajlatom against Aliaksandra Sasnovich 4-6 6-2 6-3#BJKCupFinals pic.twitter.com/DXd9ejed4l — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 4, 2021

Australankám zajistila první potřebnou výhru Storm Sandersová, která porazila Juliji Hatoukovou 6:3, 6:3. V otevřené skupině, v níž měly před zápasem šanci na postup všechny tři týmy včetně Belgie, v té chvíli Bělorusky potřebovaly vyhrát zbývající dva duely bez ztráty setu.

Naději držela Aliaksandra Sasnovičová jen v úvodu utkání s Ajlou Tomljanovicovou. První sadu získala 6:4, pak ale Australanka vyrovnala a výhrou nakonec zmařila i vyhlídky Belgičanek. Ty měly šanci na postup jen v případě porážky australského týmu.

Skupina B: Austrálie - Bělorusko 2:1 Sandersová - Hatouková 6:3, 6:3 Tomljanovicová - Sasnovičová 4:6, 6:2, 6:3 Gadecká, Perezová - Morozovová, Sasnovičová 4:6, 4:6.