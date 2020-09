Čerstvý vítěz US Open nepřipustil překvapení! Tenista Dominic Thiem zvyklý na chlad z rakouské domoviny si v Paříži poradil s někdejším grandslamovým šampionem Marinem Čiličem. Teoreticky nebezpečného Chorvata porazil Thiem v prvním kole na pařížské antuce 6:4 a dvakrát 6:3.

Rakouský tenista Dominic Thiem vstoupil do French Open v Paříži třísetovou výhrou.

"Jsem nadšený ze svého výkonu, ale vyplývá to z toho, že to tady mám rád," řekl loňský a předloňský finalista turnaje. Zatímco většina hráčů a hráček si stěžuje na chladné počasí, které v současné době panuje ve francouzské metropoli, Thiem je na těžké podmínky zvyklý. "Pochopitelně, protože v Rakousku je takových dní hodně. Od juniorských let jsme začínali v březnu v Chorvatsku, v Česku a bývalo podobně," vzpomínal.

"Chlad a těžké míče pro mě nejsou ničím novým. A určitě mi to v utkání s Marinem pomohlo, protože se mi lépe returnoval jeho servis," řekl Thiem.

Rakušan je na vítězné vlně, kterou by po zisku premiérového grandslamového titulu rád prodloužil. "V New Yorku jsem byl v ráži, pak jsem si dal týden doma, relaxoval jsem, ale neztratil herní napětí a teď jsem zase rád na kurtu," uvedl.