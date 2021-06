French Open

"Potřebuji si co nejvíc odpočinout, vyspat se, postarat se o tělo, abych byla co nejlíp připravena," řekla Krejčíková v online rozhovoru s médii. V Paříži je nejvytíženější hráčkou bez volného dne. Hraje dvouhru, čtyřhru a byla i v mixu. "Cítím se dobře. Samozřejmě jsou bolístky a bylo by divné, kdyby nebyly, ale půjdu do toho na sto padesát procent a nechám tam úplně všechno."

Krejčíková může po 21 letech navázat na pařížské antuce na domácí Mary Piercovou, která v roce 2000 ovládla dvouhru i čtyřhru. A případně by to dokázala jako druhá Češka, legendární Martina Navrátilová slavila double dvakrát v letech 1982 a 1984.

Krejčíková nechce na zisk dvou trofejí myslet. "Protože jakmile si to začnu připouštět, tak se nic nestane a nebude se mi dařit. Musím to pořád brát jako každý jiný zápas na normálním turnaji a ať to dopadne jakkoli, tak je to pro mě vítězství," řekla a dodala: "Ať to dopadne dvakrát vítězně, dvakrát porážka nebo jedna jedna, tak budu ráda za všechno. Vážím si, že tady můžeme být a hrát a že jsme v této těžké době zdraví. Nemusíme řešit starosti, jaké mají lidi, kteří mají covid a jsou na tom špatně," připomněla Krejčíkové celosvětové trable s koronavirem.

Tenistka z Ivančic u Brna už má dva velké tituly ve čtyřhře a tři ze smíšené čtyřhry. Poprvé ale zažije atmosféru grandslamového finále ve dvouhře. "Doufám, že to bude stejné, že žádné nové věci nebudou, akorát tam budu sama bez parťáka. Ale jsem ráda, že si i v singlu můžu zahrát takový zápas. Každý si přeje dostat se tak daleko, takže si toho hodně vážím."

Obě finále se odehrají na centrkurtu Philippa Chatriera. "Budu na něm hrát ještě dvakrát, což je perfektní. Je to nádherný kurt a budu si užívat obě finále," dodala Krejčíková.