Grandslamovým US Open se dosud probíjí naprosto suverénně. Zatímco jeho největší rivalové Roger Federer a Novak Djokovič už jsou pár dní mimo hru, fenomenální Španěl Rafael Nadal na cestě do semifinále ztratil jediný set a směle může pomýšlet na celkový triumf. O jeho pohodě svědčí i parádní exhibiční kousek, který vystřihl na Kurtu Arthura Ashe.

Největší tenisový stadion světa tou dobou už dávno pohltila tma, Nadal měl za sebou relativně hladké vítězství nad Argentincem Diegem Schwartzmanem a rozhodl se poslat pozdrav do komentátorské kabiny legendárnímu Johnu Mcenroeovi.

Těžko říct, zda si byl Nadal jistý, že televizní studio nemá v okně sklo, ale po krátkém zamíření naprosto přesně mířeným razantním úderem našel McEnroea. Míček těsně před ním pak chytil jeho komentátorský kolega.

Až neuvěřitelnou přesnost ze Španělovy rakety ocenil někdejší čtyřnásobný vítěz US Open vztyčeným palcem. Možná došlo i na jeho slavnou hlášku, kterou proslul při hádkách s rozhodčími - „Tohle nemůžeš myslet vážně." („You cannot be serious.").

Nadal se o půlnoci z pátku na sobotu utká o finále s italským překvapením Matteem Berrettinim.