Bitva o grandslamový titul na tenisovém US Open mezi Japonkou Naomi Ósakaovou a Běloruskou Viktorií Azarenkovou je tady. Vítězka duelu, která dostane šek na tři miliony dolarů, se v New Yorku stane trojnásobnou grandslamovou šampionkou. Jednatřicetiletá Azarenková sahá po triumfu na turnajích velké čtyřky po sedmi letech a navázala by na úspěchy z Australian Open 2012 a 2013. O osm let mladší Ósakaová se předloni radovala na US Open a loni ovládla Australian Open. Finálový souboj začne ve 22:00 SELČ a sledovat jej můžete v podrobné online reportáži na Sport.cz.