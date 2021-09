Paráda! Do bojů na grandslamovém US Open zasáhlo pět českých tenistek a hned čtyřikrát slaví postup do 2. kola. Turnajová čtyřka Karolína Plíšková vyhrála ve Flushing Meadows nad domácí Catherine McNallyovou 6:3, 6:4. Dál jde i Kateřina Siniaková, když si poradila s Lotyškou Sevastovou 7:6 a 6:3. Petra Kvitová potřebovala hodinu a minutu, aby vyřadila Slovinku Polonu Hercogovou 6:1 a 6:2. Ve druhém kole se střetne s kvalifikantkou Kristýnou Plíškovou. Ta porazila Danku Koviničovou z Černé Hory 6:4, 6:3. Vypadla Karolína Muchová, prohrála se Španělkou Sarou Sorribesovou 2:6 a 6:7.

Karolína Plíšková zápas skvěle rozjela a šla rychle do vedení 3:0. Držitelka divoké karty pak sice dokázala skóre korigovat a za stavu 1:5 vzala rodačce z Loun dokonce i servis, sadu však již nezachránila. Češka ji získala poměrem 6:3.

Druhý set odstartoval, jako by kopíroval sadu první. Plíšková vedla 3:0, jenže pak si slabší chvilku vybrala i Češka. Dvakrát zaváhala na servisu a rázem bylo srovnáno. Favoritka však vzápětí devatenáctileté McNallyové vzala podání znovu, což se ukázalo jako klíčové. Set získala turnajová čtyřka poměrem 6:4, když využila druhý mečbol.

"Začala jsem výborně, pak jsem trošku ztratila koncentraci a dělala lehké chyby. Ona se zlepšila, ukázala, že má ze čtyřhry dobrý return. Moc mi nešel servis. Za jeho pomoci bych to měla snadnější," řekla na kurtu Plíšková, která dala osm es a udělala i šest dvojchyb. Další soupeřkou české jedničky bude Kazaška Zarina Dijasová, nebo Amanda Anisimová z USA.

První set zápasu Kateřiny Siniakové s Lotyškou Sevastovou se proměnil ve festival ztracených podání. Obě hráčky ztratily servis hned čtyřikrát a nebylo překvapení, že sada dospěla do tie-breaku. Tam nakonec bodovala medailistka z Tokia Siniaková, když vydřela výhru 8:6.

"Mám radost, že jsem to vybojovala. Nebyla jsem úplně solidní ve svých úderech. Nemohla jsem s ní hrát dlouhé výměny, protože ona v nich má přehled a dělá si s míčem, co chce. Nebylo to nic jednoduchého, protože to teď na těch kurtech a s těmi míčky úplně necítím," řekla Siniaková

Klíčovým momentem druhého setu se stala šestá hra, kde Siniaková sokyni brejkla a získala rozhodující náskok. Sadu rodačka z Hradce Králové vyhrála 6:3 a v New Yorku je po třech letech ve druhém kole. Tam byla Siniaková naposledy v roce 2018. Tehdy se dostala ještě o kolo dále. Nyní se utká s Marií Sakkariovou z Řecka. "Zápasy s ní jsou vždy dlouhé, těžké a vyrovnané," řekla SIniaková, která vede vzájemnou bilanci 2:1.

Parádním výkonem se blýskla Kristýna Plíšková. Na kurtu se zdržela jen hodinu a pět minut. Danku Koviničovou z Černé Hory porazila i za pomoci třinácti es hladce 6:4 a 6:3.

Turnajová dvaadvacítka Muchová prohrála se Sarou Sorribesovou 2:6 a 6:7. Španělka se výborně pohybovala, bránila a svěřenkyně Davida Kotyzy udělala 48 nevynucených chyb. Muchová hrála US Open počtvrté a předtím došla dvakrát do třetího a loni do čtvrtého kola.