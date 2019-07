Wimbledon 2019

Devětadvacetiletá Kvitová ve třech zápasech neztratila ani set a po pěti letech si v All England Clubu zahraje i druhý týden. "Už to trvalo trošku dlouho, ale aspoň vím, že heslo 'nevzdávat to' je docela úderné. Jsem ráda, že jsem to zase po takové době zvládla a jsem tam," těšila se na pondělní osmifinále.

Kvitová léčila před Wimbledonem natržený sval v předloktí levé ruky a do turnaje se rozhodla nastoupit na poslední chvíli. Přestože třikrát jasně vyhrála, odvrací otázky, jestli myslí na třetí triumf. "Ne. Jisté je jen to, že mám v neděli volný den," uvedla. "Jak už jsem mnohokrát řekla, bolest se může kdykoliv dostavit a budu nucena skrečovat. Jsem ráda, že jsem přidala další vítězství, ale dál se nedívám."

Česká tenistka Petra Kvitová zdraví diváky poté, co postoupila do osmifinále letošního Wimbledonu.

Tim Ireland, ČTK/AP

Před zraněním hrála Kvitová v první části sezony skvěle. Slavila tituly v Sydney a ve Stuttgartu a dostala se do finále Australian Open. I ve Wimbledonu vypadá její hra po tréninkovém výpadku dobře. "Zásadní rozdíl tam není. Na betonu na začátku sezony byla (její hra) výborná a tady je taky docela uspokojivá," porovnávala.

Zraněné předloktí má ale pořád v hlavě. Každý den si volá s lékaři a je v napětí, jestli natržené místo zátěž vydrží. "Občas se soustředím, jestli tam nezačínám něco cítit, takže mi to bere trpělivost při hře. Ale každopádně jsem ráda, že můžu takhle hrát, jak jsem třeba hrála dneska," řekla o suverénním utkání s Linetteovou. "Cítila jsem se fajn od prvního míče a je dobré vědět, že se každým zápasem zlepšuju."

Ve všech zápasech si hodně pomáhá servisem. "Přitom v posledním tréninku před prvním zápasem byl tragický," prozradila. "V zápase ale všechno nějakým způsobem za pomoci adrenalinu a soustředění funguje."

Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová v akci během Wimbledonu.

Tim Ireland, ČTK/AP

Výhrou nad Linetteovou zlomila prokletí wimbledonského kurtu číslo dvě. Na třetím největším kurtu v areálu prohrála třikrát - v letech 2016 a 2017 ve druhém kole a na olympiádě v roce 2012 ve čtvrtfinále. "Vzpomněla jsem si na to, ale vždycky jsem předtím hrála až odpoledne, tak jsem si říkala, že to teď je první runda a mohlo by to být fajn. Vždycky musím hlavu nějak obelhat. Jsem ráda, že to dopadlo dobře a zvládla jsem to a už tady žádný neoblíbený kurt není," smála se.

Dodrží svůj letošní zvyk a ve volném dni s raketou trénovat nebude. "Bude neděle, nic se nedělá. Budu se toho držet," vtipkovala. Kompenzační cvičení a lehkou kondiční přípravu ale absolvuje. "Musím nějakým způsobem jet. Bude to podobné."

Turnajem nejspíš kvůli nejistotě ohledně předloktí prochází s čistší hlavou než jindy. A postupem do osmifinále se její pohled na turnaj nemění. "Tep se mi díky postupu nezrychluje. Jsem ráda, že jsem zvládla první týden a uvidíme, co se stane dál," řekla.