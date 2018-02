ZOH ON-LINE: Odplata za Soči vyšla, hokejisté jdou dál! Legenda útočí na historický zápis

Čeští hokejisté vyhráli ve čtvrtfinále olympijských her v Pchjongčchangu nad Spojenými státy americkými 3:2 po nájezdech. Jako jediný se trefil v rozstřelu ve druhé sérii útočník Petr Koukal. Brankář Pavel Francouz kryl všech pět pokusů USA. V boji o finále čeká svěřence trenéra Josefa Jandače vítěz duelu mezi výběrem Ruska a Norskem.

Češi prohrávali od sedmé minuty po trefě Ryana Donata. Stav otočili obránci. Ještě v první třetině vyrovnal Jan Kolář a ve 29. minutě se trefil Tomáš Kundrátek. Američané za dvě minuty smazali ztrátu ve vlastním oslabení zásluhou Jima Slatera.

Češi hokejisté mají šanci bojovat o medaili pod pěti kruhy poprvé od bronzu v roce 2006 v Turíně. V semifinále velkého turnaje jsou poprvé od domácího mistrovství světa v Praze v roce 2015 a jediná výhra je dělí od první medaile od světové šampionátu ve Švédsku a Finsku v roce 2012.

Američané jsou soupeřem českého týmu ve čtvrtfinále velkých akcích poměrně často. Třeba na olympijském turnaji v Soči zámořský tým poslal Čechy ze hry. "Ve čtvrtfinále jsme s nimi hráli opravdu hodně. Na olympiádě v Naganu, v Praze, ve Vídni nebo v Rusku na mistrovství a měli jsme střídavé úspěchy. Bylo by dobré jim vrátit, jak nás vyřadili před dvěma lety v Rusku," řekl kouč Jandač, který si vzpomněl i na starší vzájemné zápasy. Za posledních sedm let se oba týmy utkaly popáté. Češi mají po dnešní výhře po nájezdech na kontě tři vítězství a dvě porážky.

Na programu jsou dnes i další čtvrtfinálové bitvy: OSR - Norsko (od 8:40 SEČ), Kanada - Finsko a Švédsko - Německo (shodně od 13:10).

Björgenová bude ve sprintu dvojic od 9:00 SEČ bojovat už o osmé olympijské zlato, což by z ní při čtyřech stříbrných a dvou bronzových udělalo nejúspěšnějšího účastníka historie zimních olympijských her. V Soči tuhle disciplínu vyhrála spolu s Ingvild Östbergovou, s níž se v Koreji podílela na triumfu ve štafetě. Pro sprint volnou technikou si však vybrala Maiken Casperenovou Fallaovou, stříbrnou z individuálního sprintu.

Jejich krajan Johannes Hösflot Klaebo už dvě zlaté z Pchjongčchangu má a spolu s Martinem Sundbym bude útočit na další. Ve Světovém poháru dokázal, že je na nejkratší trati nejrychlejší, ať už se běží klasicky nebo volně, což je případ středečního závodu. České barvy budou reprezentovat dvojice Martin Jakš, Aleš Razým a Petra Nováková, Kateřina Beroušková.

Zazní olympijská hymna?

Krátký program krasobruslařek zahájí soutěž, po níž v Koreji s velkou pravděpodobností poprvé zazní olympijská hymna na počest ruských sportovců. Souboj o zlato by totiž měl být záležitostí dvou ruských krasobruslařek, závodících pod neutrální vlajkou. Královna posledních dvou sezón Jevgenija Medveděvová bude znovu odrážet nápor mladší kolegyně Aliny Zagitovové. Ta ji na letošním evropském šampionátu porazila, ale Medveděvová už výpadek zaviněný zraněním dohnala. Soutěž žen bude od 2:00 SEČ bez české účasti.

Na Vonnovou zůstal bronz

Královnou olympijského sjezdu v Pchjongčchangu je italská lyžařka Sofia Goggiaová. Už druhou stříbrnou medaili na hrách v Koreji slaví Ragnhild Mowinckelová a bronz získala americká hvězda Lindsey Vonnová, olympijská vítězka sjezdu ve Vancouveru před osmi lety. Kateřina Pauláthová obsadila 26. místo.

Pětadvacetiletá Goggiaová potvrdila roli jedné z favoritek a vedoucí ženy sjezdařského pořadí ve Světovém poháru. Mowinckelová se naopak postarala o další překvapení a stejně jako v obřím slalomu slaví stříbro. Obě dělilo pouhých devět setin sekundy.

"Normálně se mnou cloumají mnohem víc emoce, nevím, proč dneska ne. Když jela Mowinckelová, jen jsem si říkala: 'Prosím, ať mi moje zlato zůstane'. V horní pasáži jsem nebyla moc rychlá, ale jela jsem takticky a zkušeně," řekla Goggiaová, jež vyhrála v Koreji před rokem testovací závod v rámci Světového poháru.

Vonnová ztratila na vítěznou Italku 47 setin a ve 33 letech se stala nejstarší medailistkou v ženských alpských disciplínách v olympijské historii. Odveta s Goggiaovou ji čeká 14. března, kdy se ve finále SP v Aare utkají o malý křišťálový glóbus. Zatím má navrch dnešní vítězka o 23 bodů.

"Byla jsem nervózní, věděla jsem, že je to můj poslední sjezd na olympiádě. Bojovala jsem, dala do toho všechno. Jízda byla dobrá, proto mě trochu překvapilo, že jsem v cíli byla (průběžně) až druhá. Ale těch posledních osm let nebylo jednoduchých, proto je bronz hezký," přiznala Vonnová.

Pauláthová zaostala za Goggiaovou o pět a půl sekundy. "Můžu být spokojená s třicítkou, nicméně vím, že spousta holek vypadla, takže to tak uspokojivé není, ale já ráno počítala, kolik mám ve sjezdů, a mám čtyři," řekla Pauláthová. "Začala jsem s nima loni a teď jsem na olympiádě. Vím, že tu mají být ti nejlepší, ale já s tím, co mám za sebou, co jsem před devíti měsíci ležela na stole s rozřezanou nohou, tak se do toho vůbec nepustím tak, jak bych se pustila, kdybych měla normální trénink," řekla.

Senzační vítězka super-G Ester Ledecká ve sjezdu nestartovala, neboť už trénuje na snowboardu na útok na další zlato.

Zraněný Horák nenastoupil

Snowboardista Petr Horák nenastoupil do kvalifikace olympijské soutěže v Big Airu. Nad účastí českého reprezentanta visel otazník po pádu v tréninku a jeho zdravotní stav mu start v rizikové skokanské soutěži neumožnil.

Horák upadl při pokusu o trojité salto. Při nepovedeném dopadu dokonce rozlámal prkno, sám jako zázrakem vyvázl bez fraktur. "Trochu mě to i překvapuje, protože jsem přelítl skoro celý dopad a dopadl čistě na bok," uvedl Horák na facebooku.

Do závodu jej ale nepustily četné potlučeniny. "Mám kompresně naražené obě kyčle, bederní páteř a natažená třísla. Sotva teď chodím, akorát bych si tam ještě přitížil," popsal svůj stav.

O medaile při premiéře Big Airu na ZOH muži zabojují v sobotu. V kvalifikaci dostal nejvyšší známku Carlos Garcia Knight z Nového Zélandu (97,50), mezi dvanáctku finalistů nepostoupili například úřadující světový šampion Staale Sandbech z Norska, jemuž k tomu chybělo jen 0,25 bodu, či dvojnásobný mistr světa Roope Tonteri z Finska. Ve hře jsou naopak všichni tři medailisté ze slopestylu Red Gerard z USA a Kanaďané Max Parrot a Mark McMorris.