Detroit - LA Lakers 116:121 Lakers v NBA otočili zápas i bez vyloučeného LeBrona Jamese

Basketbalisté Los Angeles Lakers v NBA porazili Detroit 121:116, přestože téměř celý druhý poločas hráli bez vyloučeného LeBrona Jamese. Jedna z největších hvězd soutěže musela ze hry kvůli úderu loktem do obličeje protihráče Isaiaha Stewarta. Toho museli držet spoluhráči, aby nedošlo k bitce a také Stewart byl vyloučen. Lakers pak ve čtvrté čtvrtině smazali až sedmnáctibodové vedení domácích a v posledních minutách vybojovali vítězství.

James neprožíval nejlepší zápas. Za 21 minut na hřišti dal jen 10 bodů a při jeho pobytu na palubovce vedl Detroit o 15 bodů. Zřejmě menší frustrace se projevila ve chvíli, kdy na začátku třetí čtvrtiny sváděl souboj se Stewartem o doskok a od faulujícího protihráče se snažil odpoutat pomocí lokte. Jenže ho trefil do obočí.

James se protihráči hned začal omlouvat, ale to Stewartovi nestačilo a s hvězdným protihráčem si to chtěl zblízka vyříkat. Jen hradba ze spoluhráčů mu zabránila, aby se k Jamesovi dostal. Sudí proto neměli na výběr a oba aktéry vyloučili.

"Všichni odvedli skvělou práci, aby situaci uklidnili. Nikdo z nás nechtěl, aby se to dostalo do bodu jako před 17 lety," připomněl pivot Lakers Anthony Davis památnou bitku mezi hráči Detroitu a Indiany z roku 2004, která se přenesla až mezi diváky a patří mezi nejhorší momenty NBA. "V lize všichni vědí, že LeBron není zákeřný hráč. Hned si uvědomil, co udělal a snažil se mu omluvit," dodal Davis.

Ten s 30 body a 10 doskoky sehrál důležitou roli v obratu Lakers stejně jako Russell Westbrook, který v poslední čtvrtině měl 15 bodů a 6 asistencí. Celkem sahal po triple doublu s 26 body, 9 doskoky a 10 asistencemi. Ještě 3:19 minuty před koncem vedl Detroit, pak ale Davis nastřílel 10 ze závěrečných 14 bodů Lakers a k tomu přidal i dva bloky a zařídil vítězství.

Detroitu nestačil ani zatím nejlepší výkon jedničky draftu Cadea Cunninghama, který měl 13 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí a jako nejmladší hráč v klubové historii si připsal triple double. Jerami Grant pak měl 36 bodů.

Stephen Curry přišel o roli nejlepšího střelce ligy, když si na něj dávala pozor obrana Toronta. Curry, který se potýkal v minulých dnech s menším zraněním, se dostal jen k deseti střelám a 12 bodům a v pořadí střelců tak těsně spadl na druhé místo za Kevina Duranta. Golden State to však příliš nevadilo, jelikož Warriors i tak přehráli Toronto 119:104 a nadále drží vedení v soutěži. Jordan Poole dal za vítěze 33 bodů, Andrew Wiggins 32 bodů.

Už dvanáctou výhru za sebou si připsal Phoenix a to 126:97 nad Denverem. Pro Suns je to nejdelší vítězná série od sezony 2006/07, kdy vyhráli 17 zápasů v řadě. Phoenix dal už v první čtvrtině 48 bodů a získal rychlé vedení o 20 bodů. Jen těsně tak zaostal za rekordem NBA, který před dvěma roky vytvořili Golden State 51 body za první čtvrtinu.