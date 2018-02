Tajemství odhaleno! Víme, jak se připravuje český šampión

Před nedávnem Čech Pavel Paloncý potřetí vyhrál „nejbrutálnější britský závod“ Spine Race napříč velmi různorodým a nevypočitatelným terénem. Celkově se Paloncý klání zúčastnil popáté a letošní ročník uzavřel s výsledkem o to lepším, že na jeho kontě byla z minulosti už dvě stříbrná a dvě zlatá místa. Vždy končil Čech na bedně a ani jednou neklesl na bronz. Takový výsledek vyvolává mnoho otázek: Jak dlouho trvá se na něco takového připravit? Jak přežít ve sněhové bouři? Jak zvládnout během několika týdnů velice úspěšně několik závodů, které jiní považují za vrchol sezóny?

Sportovec se, podle samotného Paloncýho, dívá na celou věc z pohledu výkonů a výsledků. Jako hlavní otázku si musí pokládat: Co můžu udělat pro to, abych uspěl? „To je velká otázka. Čím dříve dopředu se začnu připravovat, tím lépe. Tady nerozhoduje jen fyzická připravenost, ale celková odolnost člověka, zvolená taktika a samozřejmě soupeři a podmínky na místě. Všechno je pak směsicí důkladné přípravy a rychlé a správné improvizace," svěřil se borec novinářům. Vypadá to, že ví, o čem mluví. 430 kilometrů s 11 500 metry kumulovaného převýšení zvládl s více než osmihodinovým náskokem na druhého v cíli.

Jak dlouho se Pavel připravoval nelze s určitostí říci. Dlouhá léta se věnuje orientačnímu běhu a adventure závodům, z nich si do Británie zcela jistě přivezl nejpodstatnější esence nutné pro další vítězství. Paloncýho současný trenér Josef Anderle na prvním místě vyzdvihuje celkovou tělesnou i psychickou odolnost svého svěřence. „Pavlovi jeho přirozená skromnost brání podotknout, že měsíc před Spine Race absolvoval v rámci přípravy úspěšně další čtyři těžké závody. Kromě stokilometrového běhu a poloviční vzdálenosti v Beskydech za prošlapávání třiceticentimetrové sněhové pokrývky to byl hlavně Spartan Race World Championship na Islandu, kam si Pavel jen tak odskočil, aby vybojoval druhé místo," prozradil Anderle na tiskové konferenci. Při přípravě hrály svoji roli běžecké tréninky, ale i běh s holemi, speciální indoor tréninky na posílení stabilizačního systému a tréninky na posílení adaptability organismu.

Paloncý měl samozřejmě určitou výhodu v tom, že tak říkajíc věděl, do čeho jde. Trasa závodu se až na drobné výjimky nemění. Díky tomu měl český reprezentant poměrně jasný přehled o tom, kde jsou klíčová místa a kde hrozí největší krize.

Závod pro Paloncýho trval 110 hodin, přičemž ‒ jak sám dodává ‒ povětšinou v čele závodu nebyl. „Závod byl ostrý hned od začátku. Ve vedoucí skupině jsme se rychle dostali až na hranu, kdy strašně riskujete. Možná budete o něco rychlejší, ale mnohem pravděpodobnější je, že si něco uděláte," hodnotí zpětně vývoj závodu jeho nejšťastnější pokořitel.

Že všestrannou přípravu s trenérem opravdu nepodcenili, dokládá ve finále i Pavlův obrovský náskok. „Nikdy jsem opravdu nepřemýšlel, že bych závod nedokončil nebo vzdal. Nebyl pro to opravdový důvod. Když jsem ve třetině závodu zjistil, že se nevyvíjí podle mých představ, přehodnotil jsem svou taktiku," říká Paloncý.

A co by doporučil začínajícím nadšencům, svým nadějným budoucím následovatelům? Nesoustředit se jen na fyzickou přípravu. Důležitá je podle něj i celková odolnost a schopnost podávat plynulý, dlouhodobý výkon, což je minimálně stejně náročné na fyzičku i na psychiku. „Nejlépe uděláte, když si vezmete mapu a poběžíte do hor," zní jeho ultimátní rada na závěr.