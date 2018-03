Za běháním do kina i do knihovny!

Je to už nějaký pátek, co jsme pro vás začali připravovat také recenze nejrůznějších knih či filmů s běžeckou tématikou. S blížícím se jarem určitě není na škodu zapátrat ve své, případně městské knihovně po některém z vydařených děl nebo si na internetové televizi pustit pěkný motivační nebo historický snímek. My jsme si za dobu příprav recenzí užili desítky a stovky hodin pohroužení v nejkrásnější lidské činnosti ‒ běhu. Abyste tak mohli činit i vy, přinášíme vám přehled toho nejlepšího, co se nám dostalo pod ruku. Celou recenzi si vždy můžete přečíst po kliknutí na odkaz.