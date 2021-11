Město perníku přivítá OKTAGON! Kdo se stane šampionem bantamové váhy?

Naváženo! Domácí scéna se opět zahalí do bojových barev. Na programu je další vydání OKTAGONu, tentokrát s názvem Prime 4. Poprvé v historii se organizace podívá do města perníku, tedy do Pardubic. Znovu bude ve hře pás, který představí bantamová váha. Odvetu má pro změnu naplánovanou Lucie Pudilová, po třech letech se do klece vrací také Jaroslav Pokorný. Turnaj startuje v sobotu od 18:00.