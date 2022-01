Brady údajně otálí s oficiálním koncem kariéry kvůli patnáctimilionovému bonusu

Hvězdný hráč amerického fotbalu Tom Brady podle všeho otálí s oficiálním oznámením o konci své kariéry kvůli bonusu ve výši 15 milionů dolarů (326 milionů korun). Pokud by sedminásobný vítěz Super Bowlu potvrdil odchod do sportovního důchodu dříve než 4. února, o tuto částku by přišel.

Foto: Mark LoMoglio, ČTK/AP Hvězda amerického fotbalu Tom Brady.Foto : Mark LoMoglio, ČTK/AP

Článek Informaci uvedl server Spotrac, jenž se na problematiku kontraktů v severoamerickém sportu specializuje. Podle něj roční prodloužení smlouvy, kterou Brady podepsal loni v březnu s Tampou Bay, obsahovalo dvacetimilionový bonus, z něhož 15 milionů je splatných tento pátek. O konci kariéry čtyřiačtyřicetiletého Bradyho informovala v sobotu televize ESPN. Vzápětí ho potvrdila hráčova společnost TB12sports, jejíž tweet byl ale brzy opět smazán. Brady během 22 let v NFL vyhrál rekordních sedm Super Bowlů, šestkrát s New England Patriots a před rokem naposledy v dresu Buccaneers, které dovedl k titulu hned ve své první sezoně v klubu. V tomto ročníku Tampa Bay vypadla ve čtvrtfinále play off. Hned po vyřazení se začalo spekulovat o tom, že trojnásobný nejužitečnější hráč ligy a pětinásobný držitel ceny MVP v Super Bowlu soutěž opustí. Americký fotbal Vítěz rekordních sedmi Super Bowlů Brady končí ve 44 letech kariéru v NFL

