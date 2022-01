Vítěz rekordních sedmi Super Bowlů Brady končí ve 44 letech kariéru v NFL

Mnozí zbystřili už počátkem týdne, kdy Brady v podcastu označil svou kariéru v NFL za uspokojivou. Zároveň prohlásil, že se v rozhodování o budoucnosti bude ohlížet především na svou rodinu, kterou má s brazilskou topmodelkou Gisele Bündchenovou. "Není to vždycky o tom, co chci já. Je to o tom, co chceme jako rodina. Budu s nimi trávit spoustu času a budeme v budoucnu vymýšlet, co dál," řekl trojnásobný nejužitečnější hráč ligy a pětinásobný držitel ceny MVP v Super Bowlu.