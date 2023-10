Ostravský atletický mítink povýšil do nejvyšší kategorie halových jednorázových závodů

Dosud ostravský podnik figuroval ve stříbrné, tedy druhé kategorii. Posun mezi elitu bude přínosem zejména pro české závodníky. „Naši atleti dostanou šanci konfrontace s nejlepšími soupeři ze světa a také budou mít možnost získat cenné body do rankingu Světové atletiky, což by jim mělo pomoci k nominaci na mistrovství Evropy do Říma a především na olympijské hry do Paříže,“ uvedl v tiskové zprávě předseda svazu Libor Varhaník.