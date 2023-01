Atletický svaz řeší problémy reprezentantů, někteří nesmějí do haly Olympu

Tuto zimu nefunguje dlouhodobě zavedená praxe, kdy v nejmodernější atletické hale v Praze vedle sportovců Olympu mohli trénovat i reprezentanti z jiných resortních středisek. Upozornily na to Česká televize a deník Sport. Rozhodl o tom nový ředitel Olympu Michal Volf, který se funkce ujal loni v létě. Argumentuje tím, že jen striktně dodržuje dříve nastavená pravidla, podle nichž má hala primárně sloužit sportovcům Olympu. Tvrdí, že pro všechny atletické reprezentanty by její kapacita nestačila. Na rozdíl od minulých let tak nyní atleti Dukly mohou do haly omezeně. Sportovci USK, mezi něž patří Staněk, nemají přístup vůbec.