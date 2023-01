Zavřeno, vstup zakázán! Slavný strahovský stadion se rozpadá, atleti nemají náhradu

Když atleti sledovali skoro 35 let starý televizní seriál Dlouhá míle natáčený v útrobách pražského stadionu, občas si povzdechli, že se na něm od dob Ondřeje Veseckého a Michala Klánského vlastně nic nezměnilo. Vždyť poslední zásadní rekonstrukce proběhla v roce 1978 pro účely atletického ME… A i když ještě hostil vrcholné fotbalové i atletické akce, investice do jeho úprav byly minimální.

Opadající omítka, zašlé sedačky. Neveselý je současný pohled z plochy stadionu pojmenovaného po českém atletovi a novináři popraveném za 2. světové války.

Kulisy Rošického stadionu, který byl až do dostavby arény v Edenu největším fotbalovým v Česku, naposledy využívalo béčko Sparty a reprezentace při srazech. Jenže mladí sparťané se museli přesunout na Žižkov a výběr kouče Šilhavého už dával přednost kvalitnějšímu trávníku na vedlejším stadionu Přátelství u sídla Fotbalové asociace ČR (FAČR)

Ta jako majitel Rošického stadionu už tak ani neměla důvod investovat značné prostředky do údržby stadionu, který využívali pražští atleti, zejména z řad domácího USK, jednoho z nejúspěšnějších klubů české historie. Jenže před Vánoci se museli pakovat.

„Přišla nám zpráva, že je od půlky prosince definitivně uzavřený kvůli špatnému statickému posudku,“ popisuje předseda oddílu Jan Ruda. „Tušili jsme, že situace k tomu směřuje, ale počítali jsme, že přijde za tři čtyři roky, ne ze dne na den,“ přiznává.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Stadion Evžena Rošického využívala i fotbalová reprezentace.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Hlavní problém je se stožáry, na nichž jsou upevněna světla. „K ukončení provozu došlo na základě posudku nezávislého znalce, který zjistil velmi závažné závady na ocelové konstrukci a nebylo nadále možné zajistit bezpečnost na stadionu. Oprava bude vyžadovat rozsáhlé investice, které FAČR není v této chvíli schopna realizovat,“ vysvětlila asociace v prohlášení pro Sport.cz.

Co bude se slavným stadionem dál? To v tuhle chvíli nikdo oficiálně neví, ani fotbalová asociace nebyla konkrétní: „Využitím areálu Strahov se průběžně zabývá výkonný výbor FAČR, který rozhodne o dalším postupu.“

Zájem Sparty trvá

V zákulisí i na valných hromadách se ale o využití Strahova a jeho lukrativních pozemků mluví několik let. Na podzim 2021 prezentovala svoji vizi Sparta v podobě nového stadionu, kam by se přesunula, a zároveň by sloužil reprezentaci.

Pro klub sídlící nyní na Letné by to byl i logisticky výhodný krok, však o kus dál v prostorách bývalého spartakiádního stadionu má své tréninkové centrum a mládežnickou akademii, a pronájem areálu od Prahy si letos prodloužila až do roku 2040.

„Zájem Sparty nadále trvá, ale konkrétní diskuze na toto téma nyní neprobíhají,“ řekl Sport.cz ředitel komunikace klubu Ondřej Kasík.

Chtějí malý stadion

Z atletů USK, jejichž barvy hájí třeba úspěšný koulař Tomáš Staněk či čtvrtkařka Lada Vondrová, se ale zatím stali sportovní bezdomovci, což se projeví zejména po skončení halové sezony.

Můžou využívat vedlejší stadion Přátelství, ale jen v době, kdy na něm FAČR nepořádá své fotbalové aktivity jako jsou tréninky, zápasy či semináře. A do zbylých časových oken je pro 400 členů klubu nereálné se vměstnat. Nemluvě o závodech pro pražské atlety, které Rošického stadion často hostil…

Řešení? Tím by mohla být stavba tzv. Malého stadionu jen o kus dál vedle strahovské přetlakové haly. Studie prokázaly, že by se standardní 400metrový ovál s osmi drahami na pozemek vešel, cena stadionku by se měla pohybovat mezi 60 a 80 miliony korun. Při ideálním scénáři by se mohlo příští rok stavět, ale současná politická situace tomu nenahrává.