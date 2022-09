„Můj kouč získal tři olympijská zlata, tak mám ještě co překonávat,“ s úsměvem připomněla Jana Železného, pod jehož vedením se na olympiádu chystala. To už se jí nepovedlo, v Riu po zlomenině nártu brala bronz, v Tokiu na své páté olympiádě uvízla v kvalifikaci. Třemi světovými tituly ale bilanci Železného vyrovnala.

Nebyl to závod, který by ohromil dlouhatánskými hody, ale náboj měl obrovský. Už to vypadalo na hořkou rozlučku, když se jednačtyřicetiletá legenda dostala o centimetr pod stupni vítězů. Na prvních pozicích se usadily dívky, které ani nebyly na světě, když na Olympijském stadionu Špotáková debutovala. Jenže do posledního hodu dala všechny zbytky sil a zajistila si ještě jedno slavnostní vyhlášení na závěr kariéry. „Vzpomněla jsem si, že tu mám obě děti a musím ukázat, jak se bojuje,“ říkala maminka synů Janka a Darka.