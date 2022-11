Britové poprvé uspořádají atletické ME, v roce 2026 v Birminghamu

Ačkoli letní ME se v Británii dosud nekonalo, právě Birmingham už hostil jeho halovou obdobu v roce 2007 a dokonce dvakrát se tam uskutečnilo halové mistrovství světa (2003 a 2018). Letos bylo město v hrabství West Midlands dějištěm Her Commonwealthu a atletické soutěže se uskutečnily před vyprodaným hledištěm v renovované aréně Alexander Stadium, na němž se bude bojovat za čtyři roky i o evropské medaile. Britové v historii ME vybojovali 124 zlatých a vedou bilanci zemí.