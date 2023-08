Bronz, prolomení hranice a jistá olympiáda! Není to až moc dobré? žasne Vondrová

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ Lepší budapešťský víkend si nemohla představit. „Jsem strašně ráda. Až z toho mám v hlavě trochu guláš a říkám si, že tady něco nehraje, jestli to není až moc dobré,“ vyprávěla s úsměvem.

Však ji v létě trápila bolest kotníku, v nohách měla dvě sobotní čtvrtky. „Ale já věděla, že to mám v sobě a mám natrénováno,“ věřila si Vondrová, kterou připravuje její partner Jan Volejník. „Vím, že to v nohách mám celou sezonu, jen jsem si to schovávala až sem,“ líčila.