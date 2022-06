Čtvrtkařka Vondrová byla v Diamantové lize znovu pátá, Warholm nedoběhl

Šokem skončily mužské dlouhé překážky. Warholm, který závodil poprvé od loňského září, přeskočil první překážku, začal kulhat a před druhou prudce zastavil. Chytil se za zadní stranu pravého stehna, které pak okamžitě ledoval. "Myslím, že je tam trhlina v zadním stehenním svalu. Budu se soustředit na to, abych to vyléčil a vrátil se silnější. Je mi líto diváků," řekl Warholm, kterého dělí něco málo přes měsíc od mistrovství světa v Eugene, kde by měl útočit na třetí titul za sebou. Jeho indispozice využil k vítězství Američan Khallifah Rosser, který výkonem 48,25 vylepšil deset let starý rekord mítinku Felixe Sáncheze.