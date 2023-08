Den D ještě přijde, snad za rok, věří oštěpařská legenda Železný

Budapešť (od našeho zpravodaje) ‑ Za rozběhem se snažil radit, povzbuzovat. „Kuba do toho dal všechno. Možná teď bude zklamaný, ale za pár let bude všechno jinak,“ věděl Železný, jenž světový šampionát třikrát vyhrál.

„Bylo vidět, jak strašně chce, hrozně to rval,“ pozoroval, že Vadlejchovi scházelo trochu víc uvolněnosti proti jeho soupeřům. „Oni to trefili krásně, letělo to. Ale jsem rád, že i když neházel tak dobře technicky, na medaili to stačilo,“ cenil si s vědomím, že Vadlejch má potenciál na lepší výkony, však i po šampionátu zůstává v čele světových tabulek.