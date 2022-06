Domy bez střech, auto na stromě, zničený stadion, viděl Sasínek. Rok po zkáze přijde svátek

Je na kraji města, u lesa byl krásně skrytý a skoro nefoukalo. Po tornádu les zčásti zmizel a je to znát, ale máme novou osmidráhu a vypadá skvěle. Určitě by stadionu slušel i mítink.

V ten moment jsem nad tím nepřemýšlel, ale ještě na podzim, kdy se řešilo, jestli šampionát bude, mi přišlo, že se to nemůže stihnout. Je super, že to vyšlo, i s krásnou dráhou.

Zčásti ano. Měl jsem poslední šanci bojovat o Tokio. Náročná situace na psychiku a já to bohužel nezvládl. Olympiáda mi utekla o jediný bod v rankingu, dozvěděl jsem se to pak v Itálii na soustředění a potřeboval jsem pár dnů, abych to skousl.

Do Ameriky bychom ho i vzali, ale bylo by to složité i s ubytováním, navíc je zvyklý na babičky, užívá si zahradu a bazén, ani nepozná, že jsme pryč. Aspoň zatím nám nic nevyčítá. (úsměv) Ale do Mnichova plánujeme velkou výpravu. A v Hodoníně bude určitě taky.