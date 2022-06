Dva tituly za dva měsíce. A parádní čas k tomu! Stromšíkovi pomohlo, že byl jako pravítko

Podepsaly se státnice na vašem volnějším startu sezony?

Atletiku jsem nezanedbával, nebylo to tak, že by škola byla prioritou a atletika jde stranou. To bych tady asi nestál. Ale je pravda, že jsem ze státnic byl úplně vyřízený. Všichni mi říkali: „Teď odstátnicuješ a bude to lítat.“ Ale přišel pravý opak. Tři týdny mi to trvalo. Měl jsem náročnou šňůru několika závodů v řadě, ze které jsem se pak vzpamatovával. Ale myslím, že trenér to načasoval správně k mistrákům.

Kalí vám vítr o síle 3,6 metru za sekundu radost ze skvělého času?

Nohy se střídat musejí stejně. (úsměv) Už jednou jsem zaběhl 10,11 v Brně, kde foukal podobný vítr, a ten rok jsem pak běžel 10,16 bez větrné podpory, takže myslím, že formu mám. Je otázka, jestli to využiju v dalších závodech, nebo odpočinu a potrénuju směrem k mistrovství Evropy.

Už rozběh v rovněž větrném čase 10,19 napověděl, že můžete běžet rychle?

Rozběh se mi běžel trochu líp než finále, byl jsem uvolněnější. Ve finále jsem to trochu víc rval, ale čas je lepší.

Jak velkou pomoc sprinterům vítr dává?

Větší rozdíl jsem cítil v rozběhu, tam pomáhal hodně. Ve finále taky, ale už jsem běžel maximálním úsilím, takže jsem podporu tolik necítil. Hlavně nesmíte přepadávat dopředu, protože jak fouká, někteří sprinteři mají tendenci se předklonit, a to pak vítr nepomáhá. Musíte být jak pravítko a nechat se vyvézt. Jsem docela frekvenční typ a kdo má třeba menší frekvenci a delší krok, tak mu to nemusí tolik sedět a může udělat technickou chybu.

Kvůli zranění nemohli běžet spoludržitelé českého rekordu Jan Veleba a Dominik Záleský. Dohnali by vás k ještě lepšímu času?

Těžko hodnotit, jak bych to zvládnul. Buď bych začal křečovat a nebylo by to tak rychlé, nebo bych naopak zabral a bylo by to lepší…

I větrný čas vám může pomoct v rankingu pro srpnové mistrovství Evropy v Mnichově.

Měl by mi hodně pomoct. V rankingu se za vítr jen odečítají body, není to tak, že se to nepočítá. A se štafetou už máme jistotu.

Věříte, že i po sérii zranění můžete se štafetou běhat časy opět kolem českého rekordu?