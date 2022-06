Stromšík a Svoboda zaběhli na šampionátu rekordní časy, ale v neregulérním větru

Spoludržiteli českého rekordu Stromšíkovi se v této sezoně příliš nedařilo, jeho nejrychlejším časem byl dosud výkon 10,35 sekundy. Po složení inženýrských státnic a náročném programu si už ale odpočinul a dostal se do formy. Finále při absenci dalších českých rekordmanů Jana Veleby a Dominika Záleského, kteří jsou zranění, jasně ovládl za 10,12.

Foukalo mu 3,6 m/s do zad, povolená hranice jsou dva metry za sekundu. "Už jednou jsem si zaběhl 10,11 v Brně, kde foukal podobný vítr, a ten rok jsem běžel ještě (rekord) 10,16 bez větrné podpory. Takže myslím, že formu mám. Je otázka, jestli to využiju v dalších závodech nebo si odpočinu a potrénuji směrem k mistrovství Evropy," uvedl.

Foto: Jan Kucharčík Zdeněk Stromšík (vpravo).Foto : Jan Kucharčík

Sto bodů za český titul a kvalitní čas by mu měly výrazně pomoci k tomu, aby měl šanci na ME v individuálním závodě. "Právě při rankingu ten vítr nehraje takovou roli, tam se jen odečítají body. Není to, že se to nepočítá. Bude to trochu ochuzené, ale pořád lepší 3,5 do zad než dvojka proti, kdybych běžel 10,60. Sice se pak přičítají body, ale z nějakého důvodu to není tak výhodné jako běžet rychle s velkým větrem do zad," vysvětloval.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Petr Svoboda při závodě na 110 m překážek při Memoriálu Josefa Odložila.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

O pár minut později prolétl rovinku s překážkami sedmatřicetiletý Svoboda v čase 13,25, který byl o dvě setiny lepší než jeho český rekord. Větroměr naměřil vítr do zad 3,1 m/s. "Já jsem rád. Nevím, jak to popsat... Zase jsem nelhal. Zase jsem nelhal, i sám sobě. Furt věřím, že to tam je. A je to tam," rozplýval se někdejší halový mistr Evropy, který se ambicemi na rekordní čas netajil už po Odložilově memoriálu.

Radost mu kalil jen bolavý palec, který i při rozhovorech ledoval. "Doufám, že je palec jenom obražený. Jak jsem cíloval, cítil jsem, jako by tam přeskočil kloub. To tyhle nové tretry s tou bublinou dělají, občas to dává zpětný ráz," řekl šestinásobný český šampion. Víc titulů na krátkých překážkách má jen někdejší desetibojař Tomáš Dvořák, který tuto disciplínu vyhrál na mistrovství ČR osmkrát.

Sprinterkám stejně jako na šedesátce v hale vládla devatenáctiletá Eva Kubíčková (11,35). Ženské krátké překážky vyhrála Tereza Vokálová (13,06). V tomto závodě chyběla na startu spolufavoritka Helena Jiranová, protože nenastoupila do trojskoku, do kterého byla přihlášena, aniž by to věděla. Vzhledem k tomu, že ji nikdo z trojskoku neodhlásil a ona v této disciplíně nezávodila, nesměla startovat ani na překážkách.