Evropa, nebo svět? Z debaty s koučem vzešel odvážný double

EUGENE (od našeho zpravodaje) – Jako jediná z kvarteta českých maratonkyň, které měly splněný limit, se tak pustila do odvážné mise s názvem Dva vrcholné maratony ve dvou měsících. V Eugene se o světové medaile běží v pondělí, o evropské v Mnichově 15. srpna.

Marcela Joglová, Moira Stewartová i Eva Vrabcová-Nývltová směřují své úsilí až ke kontinentálnímu šampionátu, Hrochová se rozhodla běžet i s těmi nejlepšími. „Je to mistrovství světa, nemáte jistotu, že se na takovou akci ještě podíváte. I je to zajímavější v tom, že se nepoběží v poledne jako v Mnichově,“ vysvětluje.

Těší se? „Určitě je tam respekt, přece jen to není závod na deset minut ani na hodinu, ale na dvě a půl. Ale jo, těším se,“ pousměje se drobná běžkyně.

Z dráhy, krosů či běhů do vrchu se k maratonu přesunula kvůli tokijské olympiádě. „Určitě olympiáda ten přechod urychlila. Možná bych se věnovala už něčem jinému,“ přemítá šestadvacetiletá vystudovaná advokátka.

Na královské vytrvalecké distanci má za sebou jen dva závody, ale na zvýšenou kilometráž v tréninku už si zvykla. „Vloni mi to přišlo horší, byla jsem hodně vyflusaná. Teď, když mám jen jednofázový trénink, už se divím, co se děje, že je to nějak málo,“ usmívá se.