Finišmanka vítězné štafety z Her Commonwealthu měla pozitivní dopingový test

Pokud se vina mladé sprinterky prokáže, hrozí jí až čtyřletý zákaz činnosti. Nigérie by také mohla přijít o zlatou medaili ve štafetě z Her Commonwealthu, na níž se vedle Nwokochaové podílely Tobi Amusanová, Favour Ofiliová a Rosemary Chukwumaová. Na nejvyšší stupínek by se posunuly Angličanky, stříbro by získala Jamajka a třetí by skončily Australanky.