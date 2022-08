Forma roste, český rekord na dosah! Svým blízkým ale Staněk mistrovství Evropy zakázal

Ještě vás čeká závod v maďarském Szekesfehérváru, ale lepší povzbuzení před blížícím se evropským šampionátem jste si asi nemohl přát…

Určitě. Konečně na závod vyšlo i počasí na rozdíl od Pacova a Nového Města, kde pršelo, takže jsem věděl, že tam rezerva byla. I na tréninku to vypadalo dobře, tak jsem věřil, že to může ulítnout.

S takovým výkonem už je předpokládám váš kotník, v němž jste měl po zranění ještě silný zánět, zcela v pořádku…

Už mu věřím naplno. Pro jistotu jsme se s trenérem domluvili, že je lepší si ho na závody tejpovat, aby se nic nepokazilo třeba špatným došlapem, ale nijak mě neomezuje.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Česká atletika (@czatletika)

Nabízí se otázka, jestli jste nezalitoval, že jste nevyrazil na mistrovství světa. Medaile byly sice vysoko, ale s výkony z posledních tří závodů byste byl v elitní osmičce…

Nezalitoval. Jak se tam letělo dlouho dopředu, já teprve dva dny před odletem byl házet a ještě ne naplno. Věděl jsem, že připravený nejsem. Ale bavili jsme se s trenérem i Helenou Fibingerovou, že to pro mě může být výhoda směrem k mistrovství Evropy, když budu mít více času se připravit. Teď to vypadá dobře, ale v době odletu to na závodění nebylo, i při mistrovství republiky jsem ještě nemohl pořádně klusat, proto mě překvapilo, že jsem i tak předvedl 20,76.

Právě na mistrovství republiky jste start v Eugene ještě nevylučoval…

Ale hned po závodě jsme se domlouvali s panem (šéftrenérem) Slukou, že to nepůjde a potřebuju čas. Kdybych odletěl, tak by mi to zase narušilo přípravu, a to by byla škoda. Sice bych stihl oba vrcholy, ale s tím, co se mi přihodilo, jsem rád, že jsem se dokázal zmátožit a závodit.

Podíval jste se na světový šampionát v televizi? V kouli obsadili domácí celé stupně…

V noci jsem nevstával, ale hned ráno jsem se podíval na výsledky. Americká klasika. (úsměv)

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Tomas Stanek (@tomasstanek22)

V letošních evropských tabulkách jste teď druhý, ale vedoucí Ital Weir se do Mnichova nechystá. Pomýšlíte na zlato, nebo na jakoukoliv medaili, která vám ještě z venku chybí?

Od začátku mám nastavené, že bych medaili chtěl, ale to chce spousta lidí, nikdo tam nejede vypadnout v kvalifikaci. Bude to těžký závod s kvalifikací a finále v jeden den. Nedá se úplně počítat s překvapeními nebo že by se házelo extra daleko, na organismu se to podepíše. Tělo potřebujete uvést do stresu, večer se to nastřádá. K medaili určitě nebude snadná cesta.

Mnichov je celkem blízko, chystáte se jet na poslední chvíli?

Dva dny před závodem mám takové rozházení, to chci absolvovat doma, pak teprve jet a den před závodem už jen tonizace svalů. Takový ideální scénář jako na mítink, když je to blízko.

Chystají se vás vyrazit povzbudit do Mnichova blízcí, třeba bratr a přítelkyně?