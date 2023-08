GLOSA: Na jásání to není. Ale nová jména i pozice v Evropě dávají atletům naději

Žádného dalšího atleta, na něhož by byl spoleh za každých okolností, na světové úrovni česká atletika nemá. Koulař Tomáš Staněk je stálicí halových soutěží, venku v nabité světové konkurenci od parádního čtvrtého místa v Londýně 2017 mezi elitní osmičkou nebyl.

Začněme pochopitelně od smíšené štafety. Snažení kvalitní generace čtvrtkařů vyústilo v senzační bronz. Že k němu pomohl pád Nizozemky Femke Bolové před cílem a že některé hvězdy se šetřily na individuální starty? Jak se říká, na to se historie neptá, Čechům se zkrátka fokus na tuto mladou disciplínu vyplatil.

Ocenění zaslouží Lada Vondrová a Tereza Petržilková i za to, jak se hned druhý den po štafetovém zápřahu popasovaly s rozběhy a postoupily do semifinále, Vondrová navíc s bonusem v podobě prolomení hranice 51 sekund. A pokud Češky vydrží zdravé a bude vůle se věnovat i ženské štafetě, na olympiádě v Paříži by mohla startovat i ta.