Juška si v Ostravě skočil pro limit na Evropu. Mířím letos ještě výš, chci svět i osobák, zdůraznil

„Trošku mě to štve, kdyby to bylo o větší rozdíl, tak bych si řekl: Jo, super, druhé místo. Ale byl to fakt kousíček. Měl tu sérii ale vyrovnanou, od začátku sezony mu to skáče trošku líp. Ale trošku mě štve právě ta křišťálová tretra. Už podruhé mi unikla o kousek," říkal Juška.

„Na druhou stranu mám limit na Evropu, což se počítá. I když já tedy směřuju na ten vyšší, na svět (822 centimetrů). Po dlouhé době to konečně zase takto padlo, ještě na tak velké akci, jakou je Zlatá tretra, takže perfektní," odháněl chmury Juška.

Přes osm metrů se dostal český reprezentant jen jednou, ve čtvrtém pokusu. „Technicky to ještě nebylo úplně ono, ale to už jsou detaily. To už bych si stěžoval na každou blbost," popisoval dálkař, jenž chce výkon z Ostravy brzy ještě vylepšit. „Minimálně směřuju teď na 822 centimetrů, což je limit na mistrovství světa. To je nejbližší cíl. A když vydrží zdraví, tak si myslím, že letos by ten osobák (831) mohl padnout," nastínil Juška.

Nejblíže se k němu může přiblížit na pondělním Memoriálu Josefa Odložila. Dřív ale musí vyléčit patu, kterou po Zlaté tretře poctivě ledoval. „Při pátém pokusu jsem našlápl do prkna, trochu mě to překlopilo a odrazil jsem si patu. Bude to dobré, trochu patu zregeneruju, aby v pondělí v Praze byla v pořádku a mohl jsem se zase předvést," odmítal Juška větší problém.