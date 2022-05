Oštěpařka Ogrodníková byla na Zlaté tretře opět druhá, Vadlejch čtvrtý

Vadlejchovi dnešní soutěž nesedla. "Zkrátka to nebylo ono. Po rozcvičování jsem se necítil špatně, ale od prvního hodu jsem se lehounce pral s rozběhem a technikou a nedokázal jsem to skloubit," uvedl stříbrný olympijský medailista.

Ogrodníková marně čeká na skleněnou trofej. "Já jsem chtěla vyhrát, trošku mě mrzí, že jsem byla zase druhá," posteskla si. Předvedla téměř navlas stejný výkon, jakým v polovině května vstoupila do sezony. V německém Offenburgu byla úřadující vicemistryně Evropy třetí hodem dlouhým 62,80. V Ostravě na úvod hodila 61,58, svůj nejdelší pokus zaznamenala v poslední sérii. Byla s ním spokojená, i když letěl hodně vysoko. "Vím, že když se to trefí trochu níž, tak to bude dobré," poznamenala.