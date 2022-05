To bylo o kotel! Hejnová smekla před nástupkyní, ta nemohla uvěřit

Když dorazila na vítkovický Městský stadion, tušila, že se její šest let starý neoficiální světový rekord na méně často vypisované trati může třást. Však 22letá Nizozemka Femke Bolová je evropskou královnou současnosti, na olympiádě v Tokiu byla třetí v čase, který by ještě o pár týdnů dříve byl světovým rekordem.

Ale před dvěma lety v Ostravě, shodou okolností při posledním závodě kariéry Hejnové, Bolové útok na třístovce překážek nevyšel. „Teď na to má. Sice je to její první start sezony, ale ten čas je v jejich silách,“ odhadovala Hejnová.

A Nizozemka pokořila její výkon nevídaným způsobem. Sama nemohla uvěřit, když časomíra ukázala 36,86 s, posun o 1,3 sekundy! „O pořádný kotel jsem o něj přišla. Hned od začátku se do toho opřela. Klobouk dolů, to by byl šílený čas i na hladkou třístovku,“ smekala Hejnová.

Hejnové to ale dojem z loučení vůbec nekazilo. Užila si aplaus tribun, když převzala květinu a naposledy zamávala. „Byla jsem trochu nervózní, ale bylo to moc hezké,“ vyprávěla olympijská medailistka z Londýna.

Při rozhovoru pokukovala po dráze, pozorně sledovala všechny disciplíny. „Když jsem závodila, z programu jsem nic neměla. Bylo strašně fajn si to užít jako divák,“ usmívala se Hejnová, která už by jen těžko schovávala rostoucí bříško.

„Zvládám to bez problému, sportuju, jak se dá, a udržuju se, abych moc nepřibrala,“ pousmála se pětatřicetiletá už bývalá atletka, která se nyní na stadion vydává jen zřídka. „Spíš chodím do lesa nebo si zacvičit do posilovny. Že bych jen tak běhala po dráze, to mě neláká,“ ujišťuje.