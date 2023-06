Kladenský kluk z plakátu: Pořád jsem tu doma, poznám každého druhého

Je to pravda, jsem na Kladně tak jednou za tři týdny a vždycky se těším. Pořád to beru jako domácí stadion, strávil jsem tu snad deset let, mám nespočet hezkých vzpomínek. A vždycky když se tady jdu před mítinkem rozcvičit, každého druhého tu znám, to jinde nezažiju.