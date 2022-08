Krása, rozplývala se Mäki a vzpomínala na školu. Po migréně partnera musela být sobec

„Šla jsem si v pondělí vyzvednout dítě a bylo super, kolik tu bylo lidí, možná to bylo umocněné, že Němci měli svátek. Dostanete se tu do sportovního módu, když někoho nebaví atletika, zajde na něco jiného,“ oceňuje. Přímo v Olympijském parku se o evropské medaile vedle atletiky bojuje v triatlonu, na horských kolech či v BMX freestyle.

„Není to jen krásný stadion, ta střecha spojuje celý komplex. Dávali nám to za příklad jako kvalitní architekturu, která je hezká a slouží dlouho,“ oceňuje Mäki ikonickou prosklenou konstrukci nepravidelného tvaru, která zakrývá část budou v parku.

Při závodě se však snaží na dráze Olympijského stadionu strávit co nejméně času, v rozběhu se jí to povedlo díky výkonu 4:04,40, který ji poslal mezi elitní dvanáctku.

Jejímu rozpoložení přitom příliš nepomohl pondělní start jejího životního partnera Filipa Sasínka. Kvůli nevolnosti závod nedokončil. „Už při rozcvičení měl mžitky před očima a omdlíval. Trpí na to docela často, ale nikdy se mu to nestalo takhle při závodě,“ líčila Mäki, která už před startem zaregistrovala, že něco není v pořádku.

„Když jsem viděla, jak si drží nos, bylo mi docela jasné, co s ním je. Vůbec jsem se divila, že nastoupil, protože doma nemůže dělat vůbec nic, když ho to chytne. Na migrény trpí, ale nikde s tím zatím nebyl, asi by to měl řešit,“ ponouká partnera.

„I když jednou jsme jeli do Opavy běžet pětku, jen ležel v autě a vypadal hrozně, tak jsem mu říkala, jestli to má cenu. Ale pak to odeznělo a běžel ji pod čtrnáct minut. Někdy to odezní, většinou ho to sejme při změně počasí,“ popisuje finská rodačka.