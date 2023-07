Kvůli závodům nestihl narození syna. Pilný otec budu po sezoně, slibuje Staněk

V tomhle je letní sezona na nic. Měli jsme termín nejdřív 25. července, pak ho posunuli o týden dřív, takže jsem věděl, že když se narodí v termínu, budu někde mezi Polskem a Maďarskem… Tak jsem úkoloval bráchu, který se o ženu postaral, ale bohužel jsem u porodu nebyl. V tomhle je profesionální sport horší, ale termín narození je příroda, tomu neporučíte. Tak jsem odzávodil v Maďarsku a jel si je vyzvednout do porodnice.

Takže aspoň teď mezi závody si přírůstku do rodiny užíváte?

Samozřejmě, snažím se pomáhat manželce, když jsem na den dva doma. Vždycky se něco naučím, jak přebalit, vykoupat a jedu pryč. Asi až po sezoně si to užijeme.

V pohodě, spím se špunty. Manželka je bývalá atletka, zvládá to skvěle a respektuje, že musím závodit. Když chcete bojovat s nejlepšími, nemůžete vstávat ani k vlastnímu dítěti, protože v závodní sezoně musí být všechno tip ťop.

Po sezoně jí to vynahradíte?

Na to jsem relativně zvyklý, už asi pět let. Spíš se upínám, abych házel dobře a daleko a blížil se těm nejlepším. Tady jsem byl spokojený, že to létalo ke 21 metrům, a doufám, že forma zase vyjede na mistrovství světa.