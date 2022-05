Mäki po roce opět doběhla druhá na finském krosovém šampionátu

"Chtěla jsem jí loňský výsledek vrátit, ale bohužel se mi to nepovedlo," litovala v tiskové zprávě finalistka běhu na 1500 metrů na loňských olympijských hrách v Tokiu. "Jela jsem tam vyhrát, takže spokojená úplně nejsem," konstatovala.

Rodačka ze Seinäjoki, jež má finské občanství po otci, startovala vloni na mistrovství Finska pouhé čtyři měsíce po narození syna Kaapa a byl to tehdy její první závod po mateřské pauze. I proto od sebe tentokrát očekávala vítězství.

"Běžela jsem čas 13:26, což je zhruba tempo 3:21 na kilometr. Z tréninkového pohledu to není špatné, ale je to druhé místo... Uvidíme, jak bude vypadat start na dráze, který mě čeká už příští týden," uvedla Mäki, jež přišla v březnu o halové mistrovství světa kvůli koronavirové nákaze. "Příprava probíhala dost podobně jako v minulosti. Na kros zase tolik necílíme. Je to spíše taková součást přípravy na léto a hlavně na dráhu," vysvětlila.