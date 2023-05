Mäki ve filmu jako finská klientka. Herectví? Nejsem v něm přebornice, tvrdí

Mäki v něm hraje významnou finskou klientku, což byla pro rodačku ze Seinajöki, která má finského otce, vcelku blízká role. „A bylo to za patnáct minut hotové, takže mi to ani nezasáhlo do tréninku,“ líčila Mäki, která ve filmu kromě angličtiny mohla využít i znalosti ostřejších výrazů z finštiny.