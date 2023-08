Masakr, kdo to vymyslel? I Češky prověří drsný program

Budapešť (od našeho zpravodaje) - V sobotu v 11.05 rozběh jediné disciplíny, v níž spolu závodí muži a ženy, večer ve 21.49 její finále. A hned v neděli od 9.35 rozběhy individuální čtvrtky. „Je to masakr,“ podivuje se Petržilková. „Docela šílené, moc nevím, kdo to vymyslel,“ přitakává Vondrová.

Smíšená štafeta se běží na mistrovství světa potřetí, tak krátká pauza po ní nikdy nenásledovala. „Ale víme to dlouho dopředu, určitě se to zvládnout dá. Sice je program náročný, ale musíme se přizpůsobit. Navíc štafeta je tu priorita,“ nebojí se Petržilková.

I Vondrová je zvyklá z minulých let na divoké kombinace několika startů za sebou, ale s ohledem na bolavý kotník, který ji během sezony trápí, by si tak nabitý program odpustila.

„Trochu se bojím, co udělá,“ neskrývá. Má oteklou šlachu a v kloubu artrózu. „Už je trochu opotřebený, asi důsledek všech tréninků a závodu z dřívějška,“ přiznává stále teprve 23letá Vondrová.

Po mistrovství republiky v Táboře se jí kotník opět bolestivě připomněl. „A to byly dva závody ve dvou dnech, tady budeme mít tři v pár hodinách,“ ví. Přesto je odhodlána bojovat naplno, v posledních dnech před šampionátem i díky injekci od reprezentační lékařky Karolíny Velebové bolest ustoupila.

Zatímco Vondrová už má za sebou dva světové šampionáty, na nichž vždy postoupila do semifinále, 29letou Petržilkovou čeká na této akci individuální premiéra.

„Stálo mě to hodně sil, musela jsem absolvovat dost závodů, abych posbírala body do rankingu,“ popisuje čtvrtkařka, která s atletikou začala až ve 20 letech a od té doby se pod vedením Jana Hanzla neustále zlepšuje.

„Dávám tomu teď vše, dostudovala jsem školu,“ připomíná absolventka trenérství atletiky na Univerzitě Karlově. „Jsem ráda, že se mi ulevilo od tlaku a stresu ze zkoušek, na druhou stranu mi chybí ten bič, že musím něco dělat, protože jenom běhat taky nejde, tak se snažím rozptylovat aspoň četbou,“ říká plzeňská čtvrtkařka, která si knihy přibalila i do Budapešti.

Za rok by se na vrcholných akcích jako mistrovství Evropy v Římě či dokonce pařížská olympiáda Češky rády představily i v ženské štafetě, však spolu s čerstvou juniorskou mistryní Evropy Gloriou Lurdes Manuel tvoří základ kvarteta s velkým potenciálem.

„Moc mě mrzí, že to nevyšlo už tady. Dlouho jsme neměly tak silný tým a mohly jsme udělat fantastický výsledek. Doufám, že to bude výzva pro nás i trenéry a všechny okolo, abychom se na to směrem k dalším šampionátům zaměřily,“ dodává Petržilková.