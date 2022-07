Neuvěřitelné! Nejlepší výkon historie? Čas jako z úplně jiné disciplíny šokoval Eugene

View this post on Instagram

McLaughlinová září od dětských let, nejlepší světové časy historie patří rodačce z New Jersey od kategorie do 14 let. Je silně věřící, Boha zmiňuje téměř v každé své odpovědí, Letos se vdala za bývalého amerického fotbalistu Andreho Levrona. A Eugene je jejím zaslíbeným atletickým místem.