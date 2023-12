Miliónový bonus od mecenáše. Českému esu dodá klid i zázemí pro bitvy s indickou superstar

Bývalá úspěšná koulařka Helena Fibingerová, která už dlouhé roky shání peníze pro českou atletiku, se v létě v Budapešti dala do řeči s českým podnikatelem Leonem Tsoukernikem. A ten vyhlásil, že pokud Vadlejch získá medaili, věnuje mu milionový bonus.

Sám oštěpař při finále nevěděl, o co hraje. „A to je lepší varianta. I když bych na to stejně nemyslel. Olympijská medaile je také ohodnocena nějakou sumou a nemyslíte na ni,“ líčil. V bitvě zejména s asijskými soky na stupně dosáhl, za což byl odměněn bronzem a prémií, která výrazně převýší třeba i prize money za celkové vítězství v Diamantové lize.