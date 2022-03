Místo dětské prolézačky doskočiště. Kam až může letět hvězdný Duplantis?

„Obdivuju, že ze sebe dostal to nejlepší po třech a půl hodinách soutěže, když se dvakrát rozbily stojany, což na tak velké soutěži moc nechápu,“ vypráví někdejší český rekordman a nyní kouč bývalé juniorské mistryně světa Amálie Švábíkové.

Duplantis během rozvleklé soutěže trávil většinu času na lavičce, občas se pustil do družné konverzace se soupeři, s pohybem šetřil. „Byl jsem na semináři, kde přednášeli jeho rodiče a říkali, že jak ve svých věkových kategoriích pořád překonával rekordní výšky, je zvyklý od žáku, že v soutěži čeká dlouho a dokáže si počkat na svůj moment,“ vypráví Janáček.

Od někdejší hvězdy sovětské tyčkařské školy se hodně liší, slavný Ukrajinec byl na pohled mnohem svalnatější, Duplantisovou doménou je rychlost. „Je tak o dvě tři desetiny v náběhu rychlejší než ostatní. Také v Bělehradě mohl skákat na tyči určené na 97 kilogramů, přitom on má osmdesát. Ale ta vstupní energie do skoku daná rychlostí je klíčová,“ ví Janáček.

A k tomu samozřejmě technika, kterou rozvíjí od předškolních let. „Určitě se může dostat na 625 i 630 centimetrů,“ věří český kouč. I v létě? Tyč je disciplína obzvlášť citlivá na povětrnostní podmínky. „Když mu někde bude foukat do zad, a ještě přidá na rychlosti, minimálně své venkovní maximum 615 centimetrů může posunout,“ tvrdí Janáček.

Od Bubkovy éry 80. a 90. let se atletika výrazně změnila, běžecké rekordy padají i díky vývoji nových treter. A posunul se i skok o tyči. „Výrobci se snaží tyče co nejvíce odlehčit. A umí je individualizovat přímo na skokana podle jeho úchopu. Vyvinuly se i tretry, které dokáží lépe přenášet energii,“ porovnává účastník tří olympiád Janáček.

Bubka své rekordy posouval ještě po třicítce, je otázkou, jak dlouho vydrží Duplantis, který s tyčí začal velmi brzy. „Ale on i jeho rodina mají tyčku jako vášeň. Sice skákal od čtyř let, ale měl to jako zábavu. Táta mu místo prolézačky udělal doskočiště, s bráchou se zlepšovali formou hry, k tomu dělal další sporty,“ popisuje Janáček.